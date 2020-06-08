新冠肺炎：Blue向特定行業人士提供人壽保障　總保障額1億元

網上人壽保險公司Blue宣布，向受疫情影響的特定行業人士，免費提供「WeCare定期人壽保障計劃1」的人壽保障，保障期為1年，每名人士的保障額為25萬港元，名額為400名，即總保障額為1億元。

申請資格方面，需為香港永久性居民；年齡為18至55歲；受疫情影響引致最近失業，或任職於旅遊航空及酒店、零售及餐飲、藝術及消閒行業而因就業不足面對經濟壓力；並無持有任何Blue的現有保單。

疫情加速消費習慣數碼化，Blue行政總裁兼執行董事孔德秋表示，與去年9至12月比較，今年首4個月公司所有保險產品申請數目增長4倍，保障型產品則升1.7倍，近月有關升勢持續，有信心第二季業務表現良好。

孔氏指出，疫情後市場對網購保險的接受程度提高，認為保險業將迎來新常態，轉為由消費者主動出擊買保險。他指，Blue會繼續於產品上創新，除處理市場痛點外，亦會採用碎片化產品設計，以針對特定保障需求，同時降低保費門檻，冀第三及第四季有新產品推出。

值得留意，環球利率低迷或拖累險企投資回報，孔氏認為，利率有下行壓力，不排除因應市場變化，調低儲蓄保險產品的利率回報，但相關保險所得保費全數投資於固定回報資產，風險相對低企。

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