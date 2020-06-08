貿發局：書展7月如常舉行　設人流管制

新冠肺炎疫情下，展覽會停辦。貿易發展局主席林建岳在記者會上稱，書展將為疫情後首個重啟的展覽活動，並如常於7月15至21日舉行，其他商展活動將陸續重啟。

林氏指，已與衞生當局商討，展覽除了基本的防疫措施，包括為入場人士量體溫及戴口罩等，亦會限制入場人數，目前未開始與參展商商討安排，但相信參展商數目不會少過去年。

他又提到，政府會加強企業資助，鼓勵企業參與下半年的經貿活動及大型展覽，其中已在「防疫抗疫基金」下預留4,000萬港元，全數資助所有參展商的參展費，每個展位可獲1萬元，每個參展商可獲資助上限10萬元。

另外，政府會進一步完善「會議展覽業資助計劃」，參與貿發局展覽的參展商，可就每個標準展覽攤位(9平方米)得到參展費一半，上限1萬元資助，以10個攤位為限，即每個參展商每次獲得最多1萬元的資助，將可增至10萬元。

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