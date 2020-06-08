港府：兩主題樂園快重開　將與泰國就旅遊作雙邊討論

為應對新冠肺炎，本港兩大主題樂園早前暫停開放。商務及經濟發展局局長邱騰華在記者會上指，海洋公園會於本周六(13日)重開，而迪士尼樂園則短期內重開，具體日子有待迪士尼樂園公布。

邱騰華指，主題樂園重開後，入園旅客不受禁聚令規管。他表示，冀香港能走出經濟陰霾，港府將推出措施，以振興本地旅遊、出口業界及對外經貿等，並指政府將加大在對外經貿方面的資助，如資助參展商和簡化有關的申請手續等，亦會增加對「綠色生活本地遊鼓勵計劃」的資助額至1億元。

對於海南省推動建設自由貿易港，邱氏指，港府樂見海南自貿區發展，自由貿易有助減少貿易壁壘，並對香港金融、航運等業界有幫助，又表示本月底政府將會與泰國就旅遊進行雙邊討論。

香港出口信用保險局諮詢委員會、主席吳宏斌表示，信保局推出百分百信用限額提升計劃，當每宗信用限額升1倍，限額上限為1億，涉資約43億元。

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