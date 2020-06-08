【專家點評】管泓姿：納指創新高　短線點部署？

展望本周，市場焦點將是美國聯儲局周二與周三兩天的議息會議。一般相信，聯儲局屆時仍會維持長期低息環境的態度不變。不過，尤其是上周就業數據出乎意外地強勁後，市場關注聯儲局主席鮑威爾如何評估經濟前景。市場分析認為，如果聯儲局確定美國經濟已經見底回升，對經濟週期敏感的股份將成為市場追捧對象。另外，美國本周只公布一些較次要的經濟指數，較具瞄頭的主要是與通脹有關，包括周三公布的消費物價指數與周四的生產價格指數等；另每周四公布的上周首次申領失業救濟人數也是令人關注的數據。

在疫情爆發後，聯儲局連番出手避免資金鏈斷裂，為了穩定實體經濟買入企業債和垃圾債，令資產負債表的規模由3月初4.24萬億美元增至6月初7.21萬億美元，短短3個月急增70%。有經濟學家指出近日美股高漲十分搶眼，完全超脫了美國社會與經濟現實不良狀態，皆因美國經濟根基依然堅韌，而以優制劣是美國戰略戰術之重，所以若果未來就業數據不及預期悲觀，美股短線還是樂觀。建議投資者可逢低買入納指正向ETF或已有美股長倉投資者以納指反向ETF進行對沖。

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