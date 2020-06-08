港元匯價續強　分析料金管局或須注入800億元

財經媒體彭博報道，港元需求激增，意味着香港為捍衛聯繫匯率制度而賣出的港元可能要增加超過一倍。

上述華僑永亨銀行經濟學家李若凡的觀點，她預測香港金融管理局的干預規模在年底前將達到800億港元。儘管香港金管局自4月份以來賣出了約39億美元的港元，但港元匯率仍接近強方兌換保證水平。

相對於美元，香港本地借款成本一直居高不下，這為港元匯率提供了支撐，使其成為有吸引力的融資套利交易目標。在金管局此前幾年回籠港元流動性後，本地流動性一直吃緊，而中國科技公司的大量上市活動正在刺激對該貨幣的需求。

李若凡說：「由於香港與美國的利差巨大，融資套利交易有利可圖，因此港元將保持堅挺。」

以下是支撐港元匯率的因素：

她指出，衡量香港本地借款成本的1個月期HIBOR與美元利率之差上周五(6日)約為0.6厘。雖然已經低於今年4月份的高峰1.09厘，但這足以讓做好港元的融資套利交易保持吸引力。她補充，息差需要縮小到0.2厘，該策略才會失去吸引力。

最新的干預措施將衡量銀行間市場現金供給的銀行體系總結餘提高至2018年以來的最高水平。不過，該水平仍約為幾年前金管局被迫在弱方兌換保證水平進行干預前水平的1/4。這意味着香港的流動性仍然相對匱乏，這往往會使利率水平更加動盪，並可能導致港元匯率大幅波動。

根據彭博匯編的數據，今年截至上周五(6日)，內地投資者淨買入2,780億港元的香港股票，為同期最高紀錄。流入港股資金增加的原因在於香港恒生指數相對於帳面價值的倍數位於接近紀錄低位水平，為全球最便宜的主要基準指數之一。

根據彭博匯編的數據，京東和網易合計將在香港籌集67.7億美元，有望使6月成為香港自11月份以來股票發行規模最高的一個月。由於中美緊張局勢升級，以及對中資公司會計操作的擔憂加劇，更多在美國上市的中資公司正在考慮在香港進行第二上市。

根據彭博基於公司公告的計算，在港上市中資企業未來3個月將支付4,480億港元股息，較上年同期高出20%。7月將是分紅旺季。隨着企業忙於用人民幣買入港元，這將對港元匯率提供支撐。

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