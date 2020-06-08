【市後重點睇】港匯呈強企7.75　油價升1%

美匯指數報96.84，離岸人民幣(CNH)守7.07水平，港匯觸及7.75，美元兌日圓處109.49，歐元報1.1301，英鎊企1.2682。金價報1,695美元。國際油價升逾1%，布油報42.9美元，紐油企40美元樓上。道指期貨偏軟。

●亞洲股市：日股升1.3%，新西蘭股市收復今年失地。

●新冠肺炎：

-Blue向特定行業人士提供人壽保障，總保障額1億元。

-新加坡航空籌百億美元應付疫情。

●【大行觀點】巴克萊指美元下挫，新興市場貨幣未受惠。

●港府：豁免指定上市公司高管強制檢疫安排。

●滙豐6.21接受領取1萬元登記，8月前申請自動參與抽獎。

●渣打登記領取政府1萬元，有機會「一萬變兩萬」。

●【疫市「經」奇】「帶貨」熱助攻，內地化妝品股跑出。

●【全球攬炒】日本首季修訂後GDP收縮2.2%。

●新股專輯：

-傳京東香港IPO獲機構投資者超額認購。

-中銀豁免認購京東手續費，孖展年息1.68厘。

●匯璽車位月租8,000元創新高，夠租市區迷你戶。

●香港蟬聯全球樓價最貴城市，住宅平均價978萬元。

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