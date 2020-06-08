【市後重點睇】港匯呈強企7.75 油價升1%
2020年06月08日 16:13
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美匯指數報96.84，離岸人民幣(CNH)守7.07水平，港匯觸及7.75，美元兌日圓處109.49，歐元報1.1301，英鎊企1.2682。金價報1,695美元。國際油價升逾1%，布油報42.9美元，紐油企40美元樓上。道指期貨偏軟。
●港股開市突破兩萬五大關後無以為繼，恒生指數全日收報24,776點，升6點。國企指數跌57點，收報10,008點，主板成交1,292億港元。https://bit.ly/2Yd7wLX
●A股快報：滬綜指收升0.2%，「地攤經濟」概念股下挫。https://bit.ly/30vrKnh
●亞洲股市：日股升1.3%，新西蘭股市收復今年失地。
●新冠肺炎：
-Blue向特定行業人士提供人壽保障，總保障額1億元。
-新加坡航空籌百億美元應付疫情。
●【大行觀點】巴克萊指美元下挫，新興市場貨幣未受惠。
●【財政危機】中國社保驚現5,000億人幣缺口，稅收驟降... https://bit.ly/2MCCwQh
●港府：豁免指定上市公司高管強制檢疫安排。
●滙豐6.21接受領取1萬元登記，8月前申請自動參與抽獎。
●渣打登記領取政府1萬元，有機會「一萬變兩萬」。
●【疫市「經」奇】「帶貨」熱助攻，內地化妝品股跑出。
●【全球攬炒】日本首季修訂後GDP收縮2.2%。
●新股專輯：
-傳京東香港IPO獲機構投資者超額認購。
-中銀豁免認購京東手續費，孖展年息1.68厘。
●匯璽車位月租8,000元創新高，夠租市區迷你戶。
●香港蟬聯全球樓價最貴城市，住宅平均價978萬元。
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