去恒生「網上登記」 攞一萬蚊仲隨時有額外奬賞
2020年06月08日 16:21
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恒生銀行(00011)宣布，為更快收取政府「現金發放計劃」，由6月21日起，持有以個人名義開立的本地港元儲蓄或往來戶口的客戶，透過登入該行個人e-Banking或Mobile App登記，系統會自動輸入所需資料，兩個步驟即可完成登記程序，全程網上電子辦理。同時，恒生亦在網站特設「現金發放計劃」登記專頁，以及在分行收發登記書面表格。
此外，該行合資格客戶於推廣期內(6月21日至9月30日)，透過個人e-Banking或個人流動理財應用程式，登記「現金發放計劃」並成功收取款項存至合資格戶口，恒生將隨機選出共9,005名客戶以獲得現金獎賞，其中包括1萬元名額5個，以及20元名額9,000個。
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