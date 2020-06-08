去恒生「網上登記」 攞一萬蚊仲隨時有額外奬賞

此外，該行合資格客戶於推廣期內(6月21日至9月30日)，透過個人e-Banking或個人流動理財應用程式，登記「現金發放計劃」並成功收取款項存至合資格戶口，恒生將隨機選出共9,005名客戶以獲得現金獎賞，其中包括1萬元名額5個，以及20元名額9,000個。

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