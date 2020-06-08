【fb直播】港股六連升後易斷纜？

美國就業數據勝預期，美股上周五三大指數全線做好，不過港股周一(8日)表現反覆，恒指雖然開市一舉突破兩萬五關，但僅曇花一現，午後好淡爭持，最終僅微升6點收市，向上阻力有幾大？舊經濟股又係咪可以追落後？

國際油價上揚，油股跑贏大市，石油輸出國組織及盟友(OPEC+)同意延長減產協議，加上沙特提升原油售價，油價上望空間仲有幾大，油股仲值博？

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