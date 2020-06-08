波多馬克投資遭證監會譴責及罰款80萬元

香港證監會就波多馬克投資沒有遵守《證券及期貨(財政資源)規則》，對其作出譴責及罰款80萬港元。

證監會發現，波多馬克曾誤將某些自大約2013年4月以來所累積的應從兩名客戶收取的費用列作速動資產，但該等逾期應收費用並不符合《財政資源規則》所指的「速動資產」，以致其在2016年11月至2017年5月的財務申報表中誇大了其速動資金。

若將上述逾期應收費用在根據《財政資源規則》進行的速動資金計算中剔除，波多馬克在2017年2月至5月的速動資金，將出現每月33.5萬元至44.9萬元的短欠數額。

證監會認為波多馬克的行為違反了《證券及期貨事務監察委員會持牌人或註冊人操守準則》，而決定上述處分時已考慮該公司誤將有關應收費用列入其速動資金內的行為超過3年，並已糾正違反《財政資源規則》的行為；及過往並無遭受紀律處分的紀錄。

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