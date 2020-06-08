中美科技戰：外媒指美重錘出擊　華為恐「卧床不起」

財經媒體彭博報道，自從美國總統特朗普政府發起打壓中國科技崛起的大戰起來，已向華為展開數輪攻擊；而美國最近砸下的這記重錘，恐令華為「卧床不起」。

美國商務部5月份禁止將任何用美國技術製造的硅片出售給華為，自那以來，華為在華南地區的大本營便陷入緊急狀態。美國的這次封殺，可謂正中華為從人工智能(AI)到移動服務等領域半導體設備和發展雄心的要害。消息人士稱，部分電信設備必不可少的自研晶片庫存只能撐到2021年初。

據一位參加相關討論的人士透露，華為高管隨後立即開會，但到現在也未能找到突圍之計。消息人士補充，華為雖然可以從三星電子和聯發科等第三方採購移動晶片成品，但這既無法滿足需求，也可能不得不在基本產品的性能上作出痛心讓步。

在將華為列入實體名單一年以來，美國並未能有效遏制該公司的飛速增長。令華為高管擔心的是，美國這次終於找到了扼殺之道。美國的這次封殺，使這場數年來對這家中國科技龍頭企業的圍剿登峰造極，在此期間美國不僅試圖切斷本國對華為軟件和電路的供貨，還游說英國、澳洲等盟友放棄華為的網絡設備，甚至說服加拿大警方將華為創始人之女拘捕。

另外，美國的最新措施是對海思半導體更精準的外科手術式打擊。這個深藏不露的子公司成立於16年前，目的時要推動諸如AI推理晶片等前沿領域的技術研究。在華為遭到美國圍堵時，海思半導體迅速引起人們的注意，將其視為救星。如今，這家公司的晶片可與高通等競爭對手一較高低，在華為許多產品得到應用，如麒麟手機晶片、昇騰AI晶片、鯤鵬服務器晶片等。

如今華為的滿心抱負前途未卜。全球任何一家晶片製造商，不管是台積電還是中芯國際，都需要諸如應用材料等美國公司的設備來生產晶片組。若華盛頓的確要狠狠掐斷，華為將無法獲得晶片設計所需的先進硅片。如此一來，不管是移動設備處理器，還是5G基站射頻晶片，這些內部研發的其中兩大最為重要的內部原件都會受到扼制。特朗普打出的這記重拳，被稱為外國產品直接規則或DPR，對中國的5G部署也會產生影響。目前華為是中國5G網絡建設的主要供貨商。

金融機構Jefferies表示，這項禁令「針對的是海思半導體設計的晶片，它對美國構成的威脅最大。DPR可能會壓垮海思，繼而癱瘓華為製造5G網絡設備的能力」。

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