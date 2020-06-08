想攞一萬蚊仲隨時有額外奬賞？密切注意各大銀行做法

此外，該行合資格客戶於推廣期內(6月21日至9月30日)，透過個人e-Banking或個人流動理財應用程式，登記「現金發放計劃」並成功收取款項存至合資格戶口，恒生將隨機選出共9,005名客戶以獲得現金獎賞，其中包括1萬元名額5個，以及20元名額9,000個。

【渣打銀行】

渣打銀行(香港)宣布，政府1萬元現金發放計劃將於6月21至12月31日接受登記。合資格人士可透過數碼方式，包括網上理財、SCMobile手機應用程式及網上表格，或到該行指定70間分行申請。

於開始接受登記的首10天(即6月21日到7月30日)以數碼渠道登記的市民，款項會在7月8日後一併發放。而往後的登記，款項會於核實資格後約1個星期後存入銀行帳戶。

該行指出，於今年8月15日前登記計劃並成功收到款項，有機會贏取額外1萬元現金獎。該行會於6月21日至8月15日期間，每星期送出3份1萬元港元現金。

【滙豐銀行】

滙豐銀行公布，個人客戶由今年6月21日開始，可透過該行的數碼銀行及大部分分行，登記政府派的現金派發計劃。客戶在網上理財及流動理財申請，最快可於登記後一個星期內，在個人名義開立的有效港元帳戶收取政府派發的1萬元現金。

除了網上理財及流動理財，客戶亦可於滙豐網頁或在大部分的分行遞交表格。遞交申請後，申請人最快可於兩個星期內在個人名義開立的有效港元帳戶收取款項。客戶只需在上述其中一個渠道進行一次登記即可。

所有於8月31日或之前透過滙豐登記政府現金派發計劃的客戶，都會自動登記參加抽獎，有機會獲取豐富獎品。其他優惠亦將推出，詳情即將公布。另外，新客戶於7月31日或之前透過滙豐香港流動理財應用程式開立個人綜合理財戶口，可享首兩個月港幣儲蓄存款10%優惠年利率。

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