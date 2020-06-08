【零售浩劫】萊爾斯丹發盈警　料半年虧損

集團亦公布，2020/2021財政年度第一季度，集團自營零售業務與去年同期相比錄得總銷售下跌38.2%及同店銷售下跌32.7%。

截至今年5月底，集團於中國內地、香港及澳門共設有414間零售店舖，較去年同日店舖數目淨減少72間。其中包括位於中國內地、香港及澳門的368間自營店舖，以及位於中國內地的46間特許經營店舖。

萊爾斯丹在中國大陸、香港及澳門從事設計、開發、生產以及銷售男女裝鞋履、手袋及配飾等產品。旗下主要自營品牌包括le saunda、le saunda MEN、LINEA ROSA、PITTI DONNA及CNE。

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