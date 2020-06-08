從電商到車廠　電動貨Van市場已「爭崩頭」

電動車對大眾消費者來說仍是新鮮事，但在一個電動車的細分市場，各大車廠的競爭正變得白熱化。

外國媒體報道，通用汽車(GM)就計劃在2021年底推出電動貨Van，有機會先於美國車廠的Cybertruck進入這領域，該款車型主要是計劃用於UPS、亞馬遜等公司，用於解決「最後一公里」的送貨問題。

摩根士丹利表示，隨着城市變得更加擁擠、汽車排放法規的更加嚴謹，再加上新冠肺炎疫情使到送貨上門服務需求增加，電動貨Van必將成為市場焦點。

該行的汽車分析師Adam Jonas在指出，「送貨車」具有高度可預測的路線、提供高價值的服務、利用率高，並且通常位於特定的地理區域內的特性，這就非常切合電動汽車基礎設施和充電生態系統。

事實上，市場對電動貨Van的投資正增加，例如亞馬遜決定從Rivian訂購10萬輛電動貨Van，同時也對該公司進行投資。商用車是底特律汽車製造商最賺錢的業務之一，這些車廠目前已將Cybertruck視為最終的競爭。

雖然如此，摩根士丹利也警告稱，電動貨Van市場還不是一帆風順的，例如快遞公司DHL取消的Street Scooter計劃，「這可以說是迄今為止商業化最成功的EV貨車計劃......不過，我們認為進入該領域的潛在後來者數量顯示出巨大的優勢。」

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