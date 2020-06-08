港版國安法：美聯指二手減價盤大增50%

近期香港樓市面對「港版國安法」衝擊，令二手住宅市場減價盤增加。美聯物業董事張子存表示，根據美聯官網資料，有關草案於5月22日開始公布後並正式實施，到6月3日(約13日)，網站錄得的減價盤數量增加約5成，減價盤佔總網盤比例，由約2.1%增加至約3.2%。

而同樣與新冠肺炎疫情爆發的兩周後作對比，當時網站錄得的減價盤量急增逾1.5倍，當時減價盤佔總網盤比例由約2.2%急增至約5.5%，其後逐漸增加至4月上旬的近7.6%。反映肺炎對樓市影響較大。

至於綜合「一手住宅物業銷售資訊網」資料，在「港版國安法」開始公布至6月7日(約17日)，該市場共錄得逾1,400宗成交，較消息公布前約17日的900宗成交，則大增逾5成。

他預料，發展商維持推盤步伐，一手持續成為市場焦點，6月份一手交投料錄得2,000宗以上，而二手因為一手搶客，成交雖然有機會放緩至3,500宗水平，出現「一手旺、二手穩」的局面。樓價方面，在樓市氣氛趨於穩定下，繼續維持全年樓價升5%的預測。

美聯物業周一(6月8日)亦宣布夥拍分類交易平台Carousell，推出樓宇買賣租賃平台「Carousell Property」，讓消費者可有多一個途徑，隨時於網上搜尋合心水物業及其他衍生服務。

Carousell香港業務發展總監紀德康則表示，目前有大約1/10香港人是網站活躍會員。大部分活躍會員均為年齡介乎25歲至34歲的年輕一代，屬樓市生力軍，是次合作可創造協同效應及更多商機。

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