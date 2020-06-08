有關虧損主要由於新型冠狀病毒及香港特區社會不穩事件爆發的背景下，消費者的信心疲弱而導致銷售額及毛利急劇下降所致。

自2019年6月開始，香港已因社會事件引致訪港旅客人數大幅下滑，導致集團於本財政年度的中期業績錄得虧損，2020年2月新型冠狀病毒爆發後，訪港旅客人數進一步急劇下跌，本地客的消費意欲亦受拖累，導致營商環境困難，令集團的銷售雪上加霜。

集團指出，雖然手頭現金足以應付現時業務所需，但面對全球性病毒爆發，營商環境現時十分艱難，管理層已果斷地採取多項應變措施，包括開發與顧客間的線上交易平台，減低成本以保留營運資金，改善員工及成本架構，簡化流程及推動工作自動化，以提升營運效益，從而為集團長遠發展保持實力，帶領集團渡過此困難時刻，以盡快回復盈利能力為最終目標。

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