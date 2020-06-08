新股專輯：京東首日吸逾417億元孖展　超購25倍

其中，輝立借出133億元，耀才及大華繼顯分出借出近84億元及近80億元，英皇及凱基各借出30億元。其中英皇證券表示，客戶於首日的認購反應正面，部分客戶正待資金回籠，亦有部分客戶「睇埋美股股價表現」才「落飛」。該行孖展息率介乎1.98至2.38%。

其他券商孖展息方面，以耀才及信誠最平，息率低至1.88%；最貴則為富途及華盛，為2.98%。

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