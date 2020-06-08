全球格局正轉變！越南與歐簽協議　威脅中國供應鏈

外國傳媒報道，在各地企業開始或考慮將供應鏈分散出中國後，越南周一(8日)批准了和歐盟間的「歐盟─越南自由貿易協議」(EVFTA)，預計今年8月生效，越南71%對歐盟出口的商品，和歐盟65%對越南出口的商品都將免關稅。有分析認為，EVFTA有望使越南成為製造商的新投資目的地。

上述提到，一旦EVFTA生效，越南71%對歐盟出口的商品，和歐盟65%對越南出口的商品都將免關稅，在剩餘的商品關稅中，有高達99%在越南將於10年內逐步淘汰，歐盟將在7年內逐步淘汰。

EVFTA將使歐盟成為越南商品更大的買家，而越南商品目前在歐盟進口產品中的佔比，約為15%。越南計劃和投資部預計，與沒有達成EVFTA的狀況相比，在EVFTA下，越南對歐盟的出口收入到2025年將增長42.7%，並在2030年增至44.37%。

除了和歐盟建立貿易協議，越南也是亞洲區域全面經濟夥伴關係協定(RCEP)的成員國，並希望未來和以色列達成貿易協議，越南當地公司也正呼籲該國當局，應盡快與美國達成自由貿易協議。

在越南批准EVFTA後，將有望爭取希望撤離中國的製造商，將越南視為新的投資目的地。

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