【大媽出海？】瑞幸面臨退市仍瘋炒　原因找到了...

中國內地咖啡品牌瑞幸咖啡因財務造假，在其上市的納斯達克交易所面臨退市風險，惟令讓人大惑不解的是，其股價創下1.33美元的歷史低位後，連日大升至5.51美元，足足反彈了3.14倍。那麼，是誰在買入瑞幸？

Robinhood公布的數據顯示，在瑞幸股價大漲的同時，持股散戶數量正大幅攀升。Robinhood是一家美國互聯網交易平台，因為交易佣金為0，其用戶以美國散戶為主，發布的用戶持股數據可作為「美國老散」的風向標。

數據顯示，在4月2日瑞幸自曝造假、股價大跌後，持有瑞幸咖啡股票的Robinhood用戶數目大增，從4月2日之前的5萬戶左右上升到10萬戶左右，之後瑞幸曾被納斯達克停牌。

瑞幸於5月20日復牌後，Robinhood持股用戶數目先是下降到8萬至9萬戶，之後在6月初直線上升，到目前的13萬戶。

雖然Robinhood平台不代表整個散戶市場，但由此可見「美國老散」對瑞幸咖啡股價走勢起到一定作用。

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