德4月經濟史上最慘！工業生產挫25%　汽車瀉逾七成

外國傳媒報道，德國政府周一(8日)發表最新數據顯示，其工業生產在3月份下降8.9%後，4月以按月計，再創紀錄下降17.9%。德國統計局表示，若與去年同月相比，今年4月工業生產按年大減25.3%，跌幅為1991年1月開始以來最大。

其中，4月以汽車業產量降幅最大，按月大減74.6%。就此，歐元區首席經濟學家、ING全球宏觀負責人Carsten Brzeski表示，2020年4月是德國經濟史上最糟糕的月份。雖然解除封鎖措施料使經濟活動強勁反彈，但他認為，德國關鍵的汽車業將面臨更多挑戰，因提振外部需求問題仍需要解決。

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