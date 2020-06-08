外媒：地攤經濟「朝生暮死」？ 不到兩周中國政府似改變主意

財經媒體彭博報道，為了在新冠疫情之後重振經濟，中國內地近期提出了「地攤經濟」的想法，但不到兩周，中國政府似乎改變主意了。

地攤這種非正式的經營模式曾在中國俯拾皆是。地攤經濟的話題在社交媒體上一時引發濃厚興趣，路邊小吃攤設備生產商股價大漲。但是上周末，地方政府和官方媒體卻紛紛出面，試圖打消其將正式捲土重來的預期。

上周六(6日)，北京市政府官方報紙發表評論文章，稱地攤經濟不適合北京，並表示該市並未放鬆管理規定。官方媒體也緊隨其後，一些社論宣稱，地攤經濟存在食品衛生、產品質量等諸多問題。

市場對「地攤經濟」的質疑聲四起，逐漸取代了最初的興奮之情，成為社交媒體上新的熱門話題。幾天前，還可在微博上搜索「地攤經濟」的標籤，現在搜索後出現的是「地攤經濟升溫不能發燒」、「地攤經濟不適合北京」等標籤。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！

請即致電：5133 0626