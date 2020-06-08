新股專輯：傳金科旗下物業管理業務擬港上市

財經媒體彭博引述消息人士透露，深圳上市公司金科股份已物色好銀行，將安排旗下物業管理公司在香港進行首次公開募股(IPO)，籌資規模最低為5億美元。

消息人士稱，該開發商已選定中信里昂證券與華泰國際安排旗下子公司上市計劃。4月份時，金科股份稱擬分拆所屬企業到香港上市，但未提供進一步細節。目前討論仍在進行，發行規模等細節仍可能發生變動。

中信里昂證券的一位代表不予置評，華泰國際和金科的代表未立即回應置評請求。

據彭博此前報道，今年已有數家中國開發商將旗下物業管理公司分拆，其中包括香港上市公司合景泰富集團、深圳的卓越集團等。另外，此次分拆上市，也正值京東等公司在香港的巨量發售給市場帶來提振之際。

金科股份在2019年度報告中表示，旗下物業管理公司金科服務在中國20多個省份管理近800個項目。去年，金科服務被中國指數研究院評為中國物業服務十強企業。另據金科股份其他公告，金科服務2019年營業收入約28億元人民幣(下同)，淨利潤約4.06億元。

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