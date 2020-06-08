保監局：共接數十宗有關泰禾人壽保單查詢

有消息指出，有香港保險公司泰禾人壽(泰壽)客戶擔心，與泰壽同系的內地發展商泰禾集團陷入財務危機，將拖累泰壽財政狀況及履行保單責任的能力，並憂慮一旦泰壽賣盤，手上保單將價值全失。

保險業監管局回覆《東網》指，根據現行法例，獲授權保險公司必須備有充足的償付準備金。保監局一直密切檢視保險公司的償付能力，以確保它們能全面履行對保單持有人的合同責任。鑑於近日環球資產價格大幅波動，局方已加強這方面的工作，以維持市場穩定。

保監局稱，至今共收到數十宗有關泰禾人壽的查詢，建議投保人留意其保單的條款，以免因提早退保而蒙受損失，同時應仔細評估自己的財政狀況和需要才作出決定。局方不會評論個別保險公司的情況。

泰禾集團早前遭評級機構穆迪下調評級至「Caa1」垃圾債級別，主席黃其森更一度被列入「失信名單」，令市場憂慮對同系香港險企泰禾人壽構成影響。泰禾集團曾計劃收購泰禾人壽，惹來市場疑慮，其後泰禾人壽發表聲明，指母公司已停止研究將泰禾人壽併入泰禾集團的收購方案。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！

請即致電：5133 0626