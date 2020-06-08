航空業或現併購潮！廉航料引領業界復甦　因為...

外國傳媒報道，世界最大飛機租賃公司之一SMBC Aviation Capital行政總裁Peter Barrett表示，亞洲航空旅行需求已有早期復甦迹象，預計廉航公司將引領航空業復甦，因廉航較傳統航空公司更具降低成本的能力。

報道指出，日本第2大銀行集團三井住友金融集團子公司、世界首5大飛機租賃公司之一的SMBC Aviation Capital認為，在疫情緩和後，航空業中的強者將會更強地獲得市佔率，且將在未來幾年內再次增長。航空業也可能迎來一波併購潮。

Barrett表示，一旦需求恢復，航空公司將不得不打折扣促銷，而廉航比傳統航空公司更具降低成本的能力，故料廉航將引領航空業復甦。亞洲如南韓、馬來西亞和泰國，以及歐洲部分地區的航空旅行需求，有早期復甦迹象，在接下來的幾個月中，航空旅行量將緩慢及穩定地回歸，並預計儘管目前有中美衝突的不確定性，但中國仍將繼續成為重要市場，情況料不會改變。

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