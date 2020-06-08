中概股回歸！傳新東方、好未來正研赴港第二上市

美國參議院早前通過法案，不合規的中資概念股隨時有機會被退市。據外媒報道，在美國上市的兩間教育公司「好未來」(美股：TAL)及「新東方教育」(美股：EDU)，正與投資銀行商討來港第二上市的潛在可能性，以「更近家(中國)」及應對中美日趨緊張的關係。

不過，報道指，兩間公司目前尚未就第二上市計劃作出決定，亦未決定委託銀行協助處理上市事宜。若落實，最快可在今年內成事。

以上周五(5日)收市價計，好未來報65.84美元，其市值達389.6億美元；新東方教育報130.58美元，市值約206.88億美元。

值得留意的是，好未來於今年4月初自爆財務有問題，公司內有員工「行為不當」，通過偽造合同和其他文件誇大銷售數據。

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