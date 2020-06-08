六絕月仍有隱憂！英藥物短缺 難承受「硬脫歐」

投資者小心！一旦英國年底決定「硬脫歐」，對金融市場的衝擊可能較想像般大。英國傳媒周一(8日)報道，製藥業警告英國為應對無協議脫歐而準備的藥品庫存，已在新冠肺炎疫情期間耗盡，擔心英歐貿易談判在今年底結束時，庫存無法及時恢復。

據報道引述一份製藥產業內部備忘錄顯示，在疫情爆發後，吸入劑等一些醫藥製品需求大增，封鎖與出口禁令等限制性措施，嚴重阻礙英國維持藥品供應量。對於業界的擔憂，英國政府則表示，已經準備好健全的應急計劃。

目前英國脫歐談判正處關鍵階段，雙方經貿關係若要維持不變，須在本月底前決定是否延長過度期，但英國首相約翰遜已排除延長的可能性。

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