別怕中美鬥爭！美銀：這未必利淡　反或是投資者福音

財經媒體彭博報道，大約15年前，因強調不平等的主題而獲得關注的一位股票分析師，如今主張中美為經濟霸權而展開的對峙，可能是投資者的福音！

2017年美國總統特朗普就任後，中美關係日漸緊張，交易員們大多將此視作「利淡」。兩國宣布關稅等保護性措施的當天，股市的確會遭到打擊，但是全球股市仍舊在新冠危機爆發前觸及了紀錄高位。

美銀亞洲和全球新興市場策略主管Ajay Kapur表示，兩國的角逐可能會帶來諸多「利好」，尤其是推動投資和創新。他在6月7日的一份報告中寫道，生產力增長勢頭的加強，將促進多種資產的投資回報。

Kapur與美銀的Ritesh Samadhiya和Aritra Baksi寫道：「對於股票投資者而言，特別是增長型投資者，如今新型軍事─民用技術的種子生根發芽，將因為全面的大國競爭而得到灌溉，並在未來幾十年以無法想像的方式開出花朵。」

該團隊引用歷史案例作為佐證，例如在1890年代末至1900年代初英國與德國之間的對抗，以及美蘇衝突，證明大國競爭是科技發展的催化劑。

美銀的策略師們提到，此番態勢對投資的影響包括對於全球供應鏈的重視程度下降、全球兩大經濟體民族主義政策抬頭，還包括：「技術是最大的贏家！」

該行指出，機器人技術、太空研究、網絡安全和人工智能，以及半導體製造商和晶片設計公司都是「符合邏輯的」候選人。他們認為，尤其是亞洲股市，依靠其「技術偏向性」，可能成為贏家，黃金和基於區塊鏈的貨幣可能在多元化方面發揮更大的角色，媒體公司將在通訊戰爭中發揮作用，愛國和民族主義的公司可從中受益。

他們最後指出，國防和金融技術供應商也將成為受益者，「美國和中國都有可能重新扶持、重振這些國內供應鏈，在關鍵技術領域建立國內的上游供應商。明天的iPhone──軍事研究的重大受益者──很可能正在軍事資助的研究實驗室或項目當中孵化着。」

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