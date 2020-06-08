新盤UPDATES：豪宅買家入市信心仍不俗
2020年06月08日 20:10
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多個大型新盤登場前，各區銷售中項目續錄承接，當中不乏高價或大額物業交易，反映豪宅買家入市信心仍然不俗。
●皇第複式戶1.72億售出 呎價逾6萬
尚家生活地產等合作發展的渣甸山皇第，剛以招標形式售出5樓及6樓複式單位B，連兩個住宅車位售價1.72億元。單位實用面積2,849方呎，呎價60,372元。
發展商之一泛海集團(00129)執行董事關堡林表示，項目於今年已透過招標累積售出6個單位，累計套現約11.8億元。發展商一向採取惜售策略，之後推出的大宅成交價將繼續拾級而上。
●天晉頂層特色戶售逾3567萬元
新鴻基地產(00016)旗下將軍澳天晉售出T-6座48樓D室特色戶，實用面積1,410方呎，平台及天台面積分別323與437方呎，成交價3,567.3萬元，呎價2.53萬元。
●愛海頌高層三房售1748萬 呎價2.26萬雙破頂
市場消息透露，長實集團(01113)旗下長沙灣愛海頌剛售出3座極高層A單位，實用面積771方呎，間隔三房連儲物房設計，成交價1,748萬元，呎價22,672元，同樣創出項目暫售單位新高價紀錄。
●利奧坊‧曦岸加推16伙周五起發售
恒基地產(00012)旗下旺角利奧坊‧曦岸發出全新銷售安排，加推16個單位於本周五(6月12日)起發售。成交紀錄冊顯示，該盤本月至今已售出約11伙，累沽約70伙。
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