新盤UPDATES：豪宅買家入市信心仍不俗

多個大型新盤登場前，各區銷售中項目續錄承接，當中不乏高價或大額物業交易，反映豪宅買家入市信心仍然不俗。

●皇第複式戶1.72億售出 呎價逾6萬

尚家生活地產等合作發展的渣甸山皇第，剛以招標形式售出5樓及6樓複式單位B，連兩個住宅車位售價1.72億元。單位實用面積2,849方呎，呎價60,372元。

●天晉頂層特色戶售逾3567萬元

●愛海頌高層三房售1748萬 呎價2.26萬雙破頂

●利奧坊‧曦岸加推16伙周五起發售

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！

請即致電：5133 0626