另類危機！美詐騙集團盜領失業救濟金 恐再惹暴動

外國傳媒報道，美國失業救濟金遭「詐領」，導致許多人收不到錢，或加劇國內暴動！

報道，有近6.5億美元(約507億港元)的救濟金遭到詐騙集團盜領，由於美國目前失業人口已達4,270萬人，相關部門無法負荷大量業務，導致詐騙集團有機可乘，冒充事主領補助。

雖然現時美國共有4,270萬人申請失業救濟金，但僅有2,150萬人領到，這讓詐騙集團有機可乘，畢竟一個星期可以領取達600美元(約4,680港元)。

美國國安部表示，目前損失約6.5億美元，已追回3.33億美元(約25.9億港元)。司法部也再着手調查，目前以華盛頓州情況最嚴重，引發外界擔憂。

有媒體報道，隨着疫情蔓延，詐騙案件逐步增加，詐騙集團多以「疫情爆發」、「恐慌購物」、「居家隔離」、「經濟蕭條」為名，引伸出各種詐騙手法，由口罩到網購系統、政府救濟補助、疫苗投資等，民眾須多留意。

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