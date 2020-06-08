港版國安法：港人向銀行查詢開設離岸戶口數量大增

「港版國安法」立法或再激起走資熱潮，港人正做定兩手準備！外電引述消息人士指，香港居民向銀行查詢開設離岸戶口數量大幅增加，包括滙豐銀行、渣打銀行、及花旗銀行等均出現相關情況，原因是對國安法有所憂慮。

消息人士指，對滙豐銀行、渣打銀行關於離岸戶口詢問量增加25至35%，新加坡、英國、悉尼及台灣均為受歡迎目的地。然而，開設離岸戶口至少需要一個月，主要零售銀行均未見有大規模存款外流現象。

報道指出，滙豐未就關於離岸戶口查詢予以置評；渣打發言人則指，曾有客戶詢問有關離岸戶問題，但未見明顯資本外流。花旗發言人表示，隨着政府取消新冠肺炎疫情相關限制，本地開戶數量有所加，但未見資本外流或離岸帳戶開戶增加。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！

請即致電：5133 0626