海航旗下Swissport Belgium申請破產　涉近1500職位

外國傳媒報道，中國海航集團所有的瑞士國際空港服務(Swissport International)周一(8日)表示，旗下虧損部門Swissport Belgium SA/NV將申請破產。這意味着之前重振業務的努力失敗。該公司業務主要為布魯塞爾機場提供地勤服務。

與此同時，其比利時清潔業務也將申請破產，但該集團在布魯塞爾(Brussels)和列日(Liege)的獨立貨運業務不受影響。

有報道指，申請破產的決定將影響1,309名Swissport Belgium員工，以及160名清潔業務員工，合共涉及1,469個職位。

Swissport行政總裁Thierry Miremont表示，已全面評估營運及財政狀況，不幸地無法達到財務上的責任，為受到影響的員工、客戶，以及比利時航空業界致歉。

該公司又稱，受疫情影響，收入暴跌80%，目前才逐漸回升，惟預計復甦之路漫長，航空旅運需求減少的情況將持續至2021年。即使需求恢復，業務料仍錄虧損。

瑞士國際空港服務為中國海航集團所有，是全球最大的機場地勤和航空貨運服務提供商，業務覆蓋47個國家或地區的300個機場。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！

請即致電：5133 0626