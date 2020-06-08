時代變了！貝萊德：投資者勿過分依賴債券獲受益

外國媒體報道，全球最大資產管理公司貝萊德(BlackRock)的多元資產收益組合基金經理Michael Fredericks認為，面對聯儲局仍舊維持零利率不變，長期投資者需要重新考慮美債收益。

Fredericks在貝萊德管理着160億美元資產，他使用巴克萊綜合債券指數分析了數十年以來的債券表現，發現美國國債的初始孳息率幾乎與未來10年的年度總孳息率相同，例如2010年1月1日的10年期美國國債的孳息率為3.8%，整個10年的年化孳息率為3.75%。

他指出，鑑於目前10年期美國國債目前的收益率為0.8%，可以預期未來10年的債券可能會低到難以置信。

在這背景下，他認為投資者，特別是退休人員和其他保守投資者，需要改變他們對債券的看法，不應依賴債券來獲得收入，而應將債券視為「壓艙石」。

換言之，投資者應在接受美國國債、高質量的公司債和政府債的低收益的同時，利用股票和債券投資組合的總回報作為收益來源。

不過，從整體而言，國債仍能在投資組合中起到對沖作用，當股市下跌時債券可以提供穩定收益，可能還會有正回報。事實上，先鋒中期美國國債ETF今年以來上漲了7.3%，而先鋒標準普爾500 ETF則下跌了逾2.5%。

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