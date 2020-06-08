【樓市震散】再有業主移民劈價沽　減價盤增五成

主要地區二手樓交投持續轉淡，樓市走勢並不樂觀。6月份截至周一(8日)為止，全港7個住宅區買賣全部下跌，當中佔5區跌幅更超過五成，其中青衣期內僅錄6宗買賣，成交量按月急瀉約64.7%，其次是東涌區，同期亦挫達60%。

青衣5月同期錄至少17宗買賣，全月則錄逾60多宗，但本月成交僅「個位數」。中原楊麗珍稱，二手客源4月起被不斷消耗，交投由5月底起已開始放緩。雖然近期放盤量增加，但肯大幅減價不多。

【青怡業主移民減130萬沽】

事實上，區內減價盤具吸引力，她透露，青怡花園5座低層D室，實用面積547方呎，去年11月開價860萬元放售。原業主因為移民，願以低價出貨，終累減130萬元，以730萬元沽出單位，屬項目套三房戶近期低位，呎價13,346元。

東涌市況突然轉靜。該行陳旭明指出，6月份全區暫錄15宗買賣，5月同期則有38宗，主要原因是外區新盤吸走購買力，以致成交膠着。區内水藍‧天岸3座高層A室套三房戶，實用面積749方呎，2月時開價1,150萬元，累劈約15%，獲投資者以980萬元購入，呎價13,084元。

美聯李錦榮續表示，同區東環1A座高層兩房戶，實用面積456方呎，減價50萬元，屬同類型「筍盤」，換樓客不睇樓即以630萬元買入，呎價13,816元。他認為，政府撤辣，可縮短3年辣招期，讓有需要業主可套現。至於降低再入市的15%新從價印花稅率，可刺激換樓，增加市場交投。

5月同期成交量高達百宗的將軍澳，本月交投量急降40%。中原伍錦基稱，城中駅8座一個中層E室，實用面積513方呎，已放盤多年，剛以760萬元沽，創同類型單位逾一年最平，呎價約14,815元。據了解，同類型高層單位本月曾售840萬元，是次做價低約80萬元。

【港版國安法令二手減價盤大增50%】

此外，有數據顯示近日減價盤有上升迹象。美聯物業董事張子存表示，根據該行官網資料，自上月底「港版國安法」公布至上周三(3日)約13天，網站錄得的減價盤數量增加約五成，佔網盤總數比例，由約2.1%增加至約3.2%。

至於綜合「一手住宅物業銷售資訊網」資料，在「港版國安法」開始公布至6月7日(約17日)，該市場共錄得逾1,400宗成交，較消息公布前約17日的900宗成交，則大增逾5成。

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