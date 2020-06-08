Victoria's Secret英國分公司申請破產保護

外國傳媒報道，知名女性內衣品牌Victoria's Secret英國分公司不敵疫情，於上周五(5日)申請破產保護。

報道指出，Victoria's Secret母公司L Brands在英國藉助稱為「從輕管理」的工具處理此事，與申請破產一樣，可以延期償還未償還債務，惟不同的是，此工具允許管理階層在破產管理人同意下，繼續經營業務。

L Brands英國分公司擁有800多名員工，共有25家Victoria's Secret和Pink門市。

數據顯示，截至2019年2月止年度，Victoria's Secret英國分公司營業虧損1.7億英鎊。英國分公司表示，申請破產不會影響L Brands英國以外的業務。

總部位於美國俄亥俄州哥倫布市的LBrands，於3月關閉全美門市，並強制大部分門市員工休假。截至今年2月1日，L Brands全球員工連兼職有約9.4萬人。

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