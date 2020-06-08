夜市UPDATES：納指破頂後回落　港股夜期窄幅徘徊

即使上周五(5日)公布的美國失業率因「擺烏龍」而被向上修正，但無阻市場對當地經濟復甦的預期，刺激周一(8日)納指再破頂，惟目前回落至9,780點，倒跌0.28%；道指早段一度升近300點，現報27,359點，升248點；標指報3,201點，升7點。

港股期指夜市則走勢反覆，目前報24,772點，升27點，低水5點。

納指高位出現調整，科技股遭到拋售，其中Netflix跌2%，而微軟股價下跌1.45%；Zoom股票下跌近4%。

倫敦資本集團研究主管Jasper Lawler表示，上周爆炸性的非農就業報告讓經濟學家們開始談論「V形」復甦。高盛經濟學家也指出，令人鼓舞的是，在5月份3/4因新冠肺炎疫情失業者只是臨時裁員，這預示未來勞動力市場將強勁復甦，預計6月份失業率將進一步下降。

要注意的是，本周投資者將迎來通脹數據及聯儲局貨幣政策會議，為重磅事宜。市場預計聯儲局將維持0至0.25厘的貨幣利率區間不變，並暗示未來兩年利率將保持在零附近，投資者也不再預測當局實施負利率，因目前的利率期貨合約顯示，未來3年不存在負利率的可能性。

另外，沙特阿拉伯政府表示，該國額外實施的自願性減產將一如計劃，在6月底結束，而非7月底。消息一出，原本上漲的布蘭特期油價格回落，現報每桶41.69美元，跌1.44%。

【21:30】經濟改善迹象繼續推高大市，美股開市早段做好，道指升236點，至27,347點；納指升19點，至9,833點；標指升10點，至3,203點。

傳英國製藥公司AstraZeneca向美國同業吉利德提出收購，倘成事，可能成為醫藥業歷來最大宗併購案。吉利德股價早段升2.63%至78.77美元。

網購成為疫情下的贏家，RBC資本市場將網購巨人亞馬遜的目標價，由2,700美元上調至3,300美元，是華爾街最牛。亞馬遜股價早段升1.05%至2,509.05美元。

Seaport Global Securities給予波音公司「買入」評級和目標價277美元，指出股價已映疫情的最壞影響。波音股價早段漲7.66%至221.16美元。

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