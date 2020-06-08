樓價UPDATES：新盤向隅客回流二手　斥535萬購嘉湖

新盤向隅客回流二手市場，終以535萬港元購天水圍嘉湖山莊兩房單位。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●小西灣藍灣半島6月錄首宗三房買賣，單位為1座高層H室，實用面積565方呎，套三房間隔，望山景，獲買家以970萬元買入，實用呎價17,168元，新買家為本區客。

●北角半山萬德閣B座低層1室，實用面積709方呎，三房間隔，叫價1,300萬元，只限指定時段開放睇樓，吸引十多組客人，最終有買家睇樓後即日決定入市，放盤僅3日以1,300萬元連車位易手，實用呎價18,336元。

●北角嘉信大廈B座低層8室，實用面積423方呎，兩房間隔，以700萬元易手，實用呎價16,548元，原業主於2005年8月以200萬元買入，持貨15年，帳面獲利500萬元%。

●北角賽西湖大廈11座低層C室，實用面積1,090方呎，三房連工人房間隔，望園景，獲區外換樓客以約2,300萬元承接，實用呎價21,101元。

●大坑福興閣中層C室，實用面積約400方呎，兩房間隔，叫價約808萬元，雙方議價後以800萬元成交，實用呎價約20,000元，新買家為同區用家，並坐落名校網，故斥資入市。

●灣仔尚翹峰2座高層A室，實用面積452方呎，兩房間隔，以23,800元租出，實用呎租53元，業主於2008年6月以546萬元買入，持貨12年，租金回報5.2厘。

●灣仔尚翹峰2座高層A室，實用面積約452方呎，兩房間隔，近日以約1,015萬元沽出，實用呎價約22,456元，屋苑現時約有45個單位放售，最低叫價由1,050萬元起。

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九龍區

●荔枝角美孚新邨本月暫9宗成交，其中蘭秀道46號高層C室，實用面積713方呎，大兩房間隔，望山景，用家斥資935萬元承接，實用呎價約13,114元，原業主於1996年12月斥資360萬元購入，是次轉手帳面獲利575萬元，升值約1.6倍。

●長沙灣泓景臺6月已錄4宗成交，包括5座中層G室，實用面積505方呎，兩房間隔，外區買家無睇樓入市，成交價887.5萬元，實用呎價17,574元。

●奧運站帝柏海灣5座低層F室，實用面積469方呎，兩房間隔，吸引家庭客承接，單位原放盤叫價1,070萬元，經商議下調減10萬元，以1,060萬元成交，實用呎價約22,601元。

●奧運站凱帆軒3座中層F室，實用面積約468方呎，兩房間隔，今年5月初開始放盤，開價895萬元，減價37萬元或約4.1%，終以858萬元沽出，實用呎價約18,333元。

●大角咀港灣豪庭6月至今，錄得5宗買賣，其中9座中低層C室三房戶，實用面積約490方呎，以930萬元放盤數個月，後獲區內客接洽，議價後減價55萬元或約6%，以約875萬元成交，實用呎價約17,857元。

●旺角利奧坊．曉岸1座中層D室，一房間隔，實用面積約259方呎，以約14元放租兩日，即獲區內客洽詢，議價後減價1,000元，以13,500元租出，實用呎租約52.1元，新租客為學生，睇樓一次即決定承租。

●牛頭角淘大花園J座低層3室，實用面積約378方呎，兩房間隔，叫價650萬元，及後累減23.2萬元或約4%，以626.8萬元沽出，實用呎價約16,582元，現時屋苑約有126個單位放售，入場價由480萬至900萬元不等。

●將軍澳新都城本月錄得約7宗買賣，與上月同期相約，近日2期10座高層H室三房戶，實用面積約538方呎，以948萬元放盤一星期，即獲區內客接洽，議價後減價48萬元或約5%，以約900萬元成交，實用呎價約16,729元。

●將軍澳緻藍天2座右翼中層B室，實用面積約959方呎，套四房連儲物室間隔，最初開價1,420萬元，及後獲買家預約睇樓，經過一輪議價及考慮後，以1,398萬元購入，當中減價22萬元或約2%，實用呎價約14,578元。

●將軍澳居屋富康花園4座高層H室，實用面積592方呎，三房一廳間隔，望園景，原先於未補價第二市場叫價630萬元放盤，減價32萬元，減幅約5.1%，獲區內買家以綠表價598萬元承接，實用呎價10,101元。

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新界區

●天水圍嘉湖山莊周末兩天連錄3宗成交，本月成交增至5宗，樂湖居13座高層F室，實用面積449方呎，兩房間隔，以535萬元沽出，實用呎價11,915元，新買家為區內新盤向隅客，上月首輪銷售開始入票抽籤認購兩房單位，可惜三次銷售均抽得後籌，直至過去最後一輪銷售，得知兩房戶全數沽清，即回流區內二手市場。

●天水園居屋天盛苑D座低層5室，實用面積約539方呎，兩房間隔，今年5月底開始放盤，至近日於已補價自由市場售537萬元，實用呎價約9,963元，新買家曾多次抽區內新盤，不過無功而回，最後回流二手市場。

●青衣翠怡花園1座中層D室，實用面積365方呎，兩房間隔，叫價595萬元，經上車客議價後，減價13萬元，以582萬元成交，實用呎價15,945元，原業主於1994年8月以164.8萬元購入單位，持貨約26年，帳面獲利417.2萬元或2.5倍。

●屯門景峰豪庭2座高層A室，實用面積534方呎，兩房兩廳間隔，區內首置客以620萬購入自用，實用呎價11,610元，原業主於1999年以約190萬元購入，是次轉手帳面獲利高達430萬元。

●屯門居屋兆麟苑F座中層5室，實用面積554方呎，區內客為鄰近小朋友上學地點，方便往返及接送，業主又提供輕微的議價空間，最終以12,300元即睇即租，實用呎租22.2元，如以同類型單位的銀行估值約557萬元計算，租金回報率達2.6厘。

●天水圍嘉湖山莊賞湖居5座高層F室，實用面積449方呎，兩房兩廳間隔，區內客為鄰近家人居所，方便照應，以518萬元購入上址作自住或投資，實用呎價為11,537元，單位若作投資收租，現時市值租金大約11,000元計，回報率達2.5厘。

●大埔新峰花園20座低層E室，實用面積744平方呎，3房間隔，以828萬元成交，實用面積呎價11,129元，屋苑6月暫錄得4宗成交。

●大埔元嶺村雙號屋二樓連天台戶，建築面積700平方呎，三房一廳間隔，望山景，放盤半年，原開價600萬元，累減112萬元，減幅18.7%，最終獲用家以488萬元承接，建築呎價6,971元，低市價約10%。

●沙田居屋愉翠苑J座頂層戶，實用面積650方呎，套三房一廳間隔，望市景，原先於未補價第二市場開價780萬元，放盤兩個月，減價65萬元，減幅8.3%，以715萬元沽出，實用呎價11,000元。

●沙田富豪花園碧華閣低層A室，實用面積919方呎，望山景，終以1,000萬元易手，實用呎價10,881元，原業主於2011年4月購入上址，當時作價500萬元，持貨9年至今沽售，帳面獲利500萬元，單位期內升值1倍。

●沙田蔚景園1座中低層E室，實用面積約459方呎，兩房間隔，日前終以677萬元沽出，實用呎價約14,749元，原業主於1996年10月以約272萬元購入，持貨24年，現轉手帳面獲利約405萬元，物業升值約1.5倍。

●大圍聚龍居9座低層C室，實用面積749方呎，三房兩廳間隔，原先開價1,150萬元，放盤兩個月，減價90萬元，減幅7.8%，最終以1,060萬元連車位沽出，實用呎價14,152元。

●馬鞍山天宇海7B座高層A室，實用面積748方呎，套三房套連儲物房間隔，享海景，以1,000萬元易手，實用呎價13,369元，原業主於2013年12月632萬元買入，轉手帳面獲利約368萬元，單位期內升值58%。

●西貢綠怡花園單號屋一個B室單位，實用面積842方呎，套兩房另連工作間，設400方呎花園，望園景，原叫價1,300萬元，以1,220萬元連車位售出，實用呎價14,489元。