鱷魚淚？索羅斯前「軍師」認低估聯儲局威力　預示股災到？

1992年協助「國際大鱷」索羅斯策動沽空英鎊而一戰成名的「軍師」、不足一個月前警告美股估值過高的殿堂級對沖基金經理德魯肯米勒表示，股市反彈勢頭令他感到慚愧，自言低估聯儲局的威力。

他指出，過去數年對股市感到憂慮主要是由於平錢氾濫，令企業債務過度增長，當疫情爆發，令他很大程度上相信信貸泡沫終於要爆破，去槓桿的過程可能為時數年。這個憂慮導致他未能把握股市強勁反彈勢頭，在標指自低位反彈近40%期間，他的投資回報只有3%。

自德魯肯米勒5月12日對美股估值作出警告以來，標指漲近11%。如今，他表示想法已改變，承認低估了很多事，聯儲局的刺激措施，加上投資者對經濟重啟的樂觀預期，令許多3月份遭重創的股份回勇，在當前的技術性上升動力下，股市有望進一步上升。

【他認錯仲大鑊？】

不過，這不是他第一次認錯，去年12月聖誕節前，他也承認「完全錯過了今年升浪」。

回看他在12月18日表示，自己今年(即2019年)沒有接受足夠風險，不能夠完全「食正」股市巨大升浪。事實上，早在2019年6月，他表示要放棄一切投資項目，將資金轉至美債，目的不是為賺錢，而是不想在這種充滿不確定的環境中投資，因中美貿易戰在當年5月升級。在這「保守策略」之前，他是將93%資金用作投資。

(註：不過，就在他認錯後，股市再升兩個月左右，就在今年2月底時勁冧。)

【估聯儲減息至「零」中了...】

他在2019年12月時又表示，如果美國經濟疲弱，聯儲局將在未來18個月內減息至「零」(結果在2020年3月言中)。他又稱，美國經濟未必一定衰退，但確實看到很多警號，擔心總統特朗普在競選連任時搞垮了一個脆弱的經濟，並認為特朗普不會在2020年贏得連任。

更重要的是，他早於2018年底全球大冧市時認為，全球股市快將進入熊市，結果在2019年12月時他說：「我大錯特錯了！我在事情實際發生變化前就改變了立場，並對2019年過於謹慎。」

對於曾為索羅斯「軍師」、狙擊英鎊，以及2008年金融海嘯滿街「鮮血」時仍能大賺的金融大鱷而言，「謹慎」及「避免風險」絕對不是德魯肯米勒的用詞，但他當時確實老貓燒鬚。

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