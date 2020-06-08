太倚賴空中巴士！法國圖盧茲恐患「底特律病」

外國傳媒報道，圖盧茲(Toulouse)是法國第4大城市，也是世界聞名的空中巴士(Airbus)總部，惟疫情令航空業受重創，暴露了圖盧茲經濟過度依賴單一的航空業！

據了解，空中巴士及其供應鏈，貢獻了圖盧茲及所屬大區超過10萬個就業機會，因此，只要空巴打乞嚏，所有人都會感冒。

當地工商協會CCI估計，今年來自空巴的相關零組件訂單可能大跌，對現金流狀況不理想的公司而言是「毀滅性的」，有超過4萬個工作機會處於危險之中。

有市場分析更警告，圖盧茲恐患上「底特律病」。所謂「底特律病」，即1950年代時，底特律是美國最富裕的城市之一，但由於汽車業衰退，目前人口已低至70萬以下，不足當年的一半，且有大量民眾陷入貧困。

數據顯示，當疫情在法國全面爆發時，圖盧茲生產大跌38%，高於法國全國的33%，當地的供應商有3成以空巴為單一主要客戶。

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