另類危機！全球40萬船員「吊吊揈」　恐危及國際貿易

外國傳媒報道，新冠肺炎疫情令各地實施旅遊禁令，目前高達40萬名船員仍受困在海上或滯留港口，這將危及全球航運貿易！

報道指出，在業界擔憂船員安全及疲勞持續增加的情況下，一家德國所屬的貨輪上周拒絕啟航，除非有輪替船員。

事緣是因應疫情危機而緊急延長的船員僱傭契約，將在6月16日到期，許多船員的工作時間已經超期數月，也超過法規限制。船主、公會及船長皆對安全疑慮提出警告，接下來相信有愈來愈多海運業跟進。

國際航運商會(ICS)秘書長Guy Platten說：「這就像不斷倒數的計時炸彈......部分船員留在甲板上的時間已超過一年，時間拖得愈久，對供應鏈的風險就愈大。」

事實上，「海運」是推動全球化的引擎，全球約八成的貨運量是由貨櫃船、油輪、散貨船載運。然而，旅遊禁令擾亂了船運貿易，使船員無法上岸返鄉或靠岸換班。

由於許多船員難以取得出入境證，商業客機停飛也增加船員移動的困難程度。據悉，在全球9.6萬艘商船上工作的180萬名船員中，逾1/5受影響。

新加坡船務集團Synergy Marine行政總裁Rajesh Unni表示，像荷蘭等部分政府已採取行動，「但執行力度和速度都不夠，政府必須意識到他們是必要勞工。若要確保供應鏈無影響，就不能忽略他們的健康。」

全球最大集裝箱航運公司馬士基(Maersk)亦稱，當務之急是在重點國家之間設置「安全通道」，像是菲律賓、印度及全球船員換班的樞紐港口。集團迫切需要解決方法和全球合作。

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