機構警告：中美關係變差！澳門博彩業正面對嚴重威脅

澳門媒體報道，持續變差的中美關係正對澳門博彩業產生嚴重威脅！

風險管理顧問公司Steve Vickers and Associates(SVA)周一(8日)向投資者發出警告，指中美關係嚴重惡化，加上疫情影響，對從事澳門博彩業的外國投資者構成了嚴重威脅。

該機構指出，2019年底香港社會動盪及今年初疫情傳播，給澳門的博彩業造成了重大損失，而中美之間在貿易摩擦加劇了相關影響。事實上，今年首5個月，澳門博彩總收入按年大跌73.7%，至僅約330億澳門元。

SVA表示，中美緊張局勢加劇可能使澳門2022年賭牌特許權公開招標的計劃蒙上陰影，對於目前的6個特許權經營者來說是極之脆弱，直言若「一切商業活動如常」的假設是錯誤，畢竟中國肯定會問由美國控制的賭場公司，是否應賺取中國賭客的龐大利益。事實上，澳門現在的博彩業已經很成熟，它的賭場和中介人推廣機構，通常可以提供比美國公司更好的服務。

因此，SVA認為澳門當局可以通過某種方式來調整招標程序，以確保在澳經營企業的忠誠度，也許是通過選擇擁護本土的機構，或通過縮減外國特許公司的角色來實現。如果中美關係進一步惡化，中國內地和澳門當局將有更廣泛的選擇，從而排擠外國利益，對美國特許公司採取懲罰行動。

SVA仍認為，中國對美國公司採取直接或懲罰性行動的可能性不大，惟警告企業必須接受在更嚴峻的政治和經濟環境中營運。

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