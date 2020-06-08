【財經評論】港樓畸胎人為禍　民生多艱何堪喜

香港經濟正處嚴峻衰退之際，再度傳來樓價蟬聯全球最貴，相信港人不會為此感高興，背後的事實是港府樓市「辣招」嚴重限制流動性，扭曲了市場，造成經濟差而樓價高的怪象。市民住屋問題既無法解決，企業亦難以調動資產組合套現應付經濟逆境，商用物業市道不濟正響起警號，倘再不下決心解決這個「畸胎」，民生艱苦不在話下，更會為經濟大蕭條埋下禍根！

據地產服務公司統計顯示，去年全球住宅價格最高的十大城市中，香港再次蟬聯最貴之位。當然，這未反映今年以來疫情對全球及香港經濟的衝擊，惟觀乎近期二手樓價再返高位，反映樓價持續高企。何解經濟這麼差，但樓價調整不大，經濟逆境下小市民如何面對高住屋成本？畢竟全球最貴的樓價「虛銜」，不能當飯吃！

雖然去年以來香港經濟備受貿易戰、社會動盪和疫情多重打擊，但港府仍繼續執行旨在打擊樓市炒風的「辣招」，用家因昂貴的辣招稅而窒礙置業步伐，住宅樓市需求被抑制；賣家亦因缺乏用家承接，有價無市，真的要沽貨套現，得劈價成交。去年本地整體住宅成交量下跌，正說明這個怪象。再者，隨着經濟景氣愈益轉差，租戶失業、企業倒閉或縮減營運規模，令租金難再離地，使業主的物業收入下跌，所謂最貴樓價城市何以足喜？

要知道，過去香港租金高昂，除了因供不應求外，更重要的是吸引了跨國企業和人才匯聚，一群具能力支持高住屋或營運成本的用家力撐樓市。可近年基於政治和經濟考量，不少企業紛紛將總部遷出香港，中產亦積極落實移民走資，失去了這批高收入外籍和本土租戶支持，樓市風光日子能保嗎？

在目前環境，政府為樓市撤辣，適時釋放市場流動性，既能讓更多用家置業安居，亦可讓業主靈活調動資產支持營運，避免走上倒閉的末路，讓樓市自行調節，方可行穩致遠。更何況樓市與多個行業息息相關，如地產、建築、法律、保險及裝修等行業，乃經濟大動脈，適時「撤辣」變相能「輸血」振興經濟，救市何須捨易取難？

偏偏港府至今仍忠言逆耳，非要等到樓價大跌才出手，只怕在這種人為高樓價持續下去，港府要繼續「苦等」，直至經濟差到購買力完全消失，出現「要錢不要貨」的非理性拋售潮，樓價如坐上跳樓機直墮而下，宣布「陣亡」後才急忙「撤辣」。但願這幕欲救無從的人禍不會成真！

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