東方日報B1：港樓均價千萬　蟬聯最貴城市

香港繼續成為全球住宅樓價最貴城市，但價格升幅呈現收窄之勢。(資料圖片)

香港繼續成為全球樓價最貴城市，根據測計師行世邦魏理仕發表的研究報告顯示，本港平均樓價去年以125萬美元(約975萬港元)在全球39個重點城市居首，然而升幅則按年收窄近一個百分點至4.7%。專家相信，有關數字與去年中起發生的社會暴力衝突不無關係，再加上疫情等負面消息困擾，未來兩年樓價跌幅或達兩成。

該測計師行已是連續第六年發表《全球生活報告》，當中顯示全球住宅價格最高的十大城市中有一半位於亞洲，而香港樓價拋離第二位的慕尼黑逾25萬美元(近200萬港元)。新加坡的排名按年降一級至第三位，平均樓價91.5萬美元(約713萬港元)。另外，上海、深圳和北京(城區)分別排在第四、第五和第六位。

負責上述報告的該行住宅研究部主管Jennet Siebrits表示，報告以2019年樓價和情況作基準，當時疫情尚未困擾市場。不過，該報告已覆蓋去年香港的動盪情況，雖然暫時未見有公司從香港大規模撤出，但已為駐港工作的海外人士製造擔憂。去年香港本地生產總值(GDP)顯著收縮，樓宇成交量亦下跌3%，該報告直言，疫情和潛在的社會動盪，未來或對香港住宅市場構成破壞。

對於本港住宅平均價蟬聯全球最貴，但升幅按年收窄不少，資深投資者陳清白認為，目前市場上充斥大量負面消息，包括經濟下滑、疫情未減退，以及「港版國安法」推出，估計未來一至兩年整體住宅樓價將會反覆向下，跌幅約達一至兩成。

他又指出，近日部分私人屋苑成交價做好，甚至破頂，情況並不合理，現時市場不少推出放租盤源，叫租水平已顯著回落，絕對難以支持如此高昂的樓價。他又補充，近年大部分地產物業，如舖位、商廈及車位，資產價格統統向下，沒有理由只有住宅能獨善其身。

普縉集團執行董事及企業發展部總監(估值及物業管理)張聖典亦表示，目前整體經濟表現略差，而且市場上仍有多項不穩定性因素存在，故相信未來樓市走勢中性偏淡。他估計截至年底前，住宅樓價及租金都有機會出現調整。

此外，報告亦提到，香港亦是全球租金最貴地方之一，2018和2019年都維持在第三位，低於第一、二位的紐約和阿布扎比。

然而，香港的租金卻由2018年的按年增長8%，變為去年下跌1.7%，為全球租金跌幅第五大的地方。租金跌幅最大頭四位城市分別為杜拜、吉達、悉尼、利雅得。

資深財經專家林一鳴表示，租金下跌，或因香港失業率(最新為5.2%)所帶動。當中疫情及暴力示威等事件，主要打擊餐飲、旅遊及零售行業，以低收入人士受影響較多，這些人士未必全部有能力置業，而是以租樓為主。租金下跌看似對租樓人士是佳音，可是「未來可能無咗份工」，能否繼續交租將成為疑問。

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