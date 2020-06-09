歐洲股市收市微跌　AstraZeneca挫逾2%

市場關注疫情緩和後經濟重啟進展，加上各地繼續出現示威活動，拖累歐洲股市周一(8日)偏軟。英國富時100指數收報6,472點，跌11點或0.18%；法國CAC指數收報5,175點，跌22點或0.43%；德國DAX指數收報12,819點，跌28點或0.22%。

雖然歐洲多國均正放寬家居隔離措施，但英國仍由周一起，英國大部分從海外地區入境人士，包括英國公民在內，必須自我隔離14天。許多英國航空和旅遊業負責人表示，此舉將損害行業業績。

藥企AstraZeneca和美國同業Gilead據報探索併購，勢成為有史以來最大的藥企行業併購。AstraZeneca股價收跌2.69%。

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