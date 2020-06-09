拉加德：歐央行擴大資產購買影響絕對正面

外媒報道，歐洲央行行長拉加德周一(8日)歐洲議會一次視像會議在聽證會上對議員說，由於新冠肺炎疫情持續對經濟造成破壞，使歐洲央行在維持價格穩定時面臨「嚴重風險」，因此該央行近期在應對新冠肺炎疫情所實施的貨幣政策措施是有理據的，認為擴大資產購買的淨影響「絕對是正面的」。

歐洲央行上周把緊急債券購買計劃擴大6,000億歐元，至1.35萬億歐元。

拉加德的言論是回應市場的一些說法。部分人認為歐洲央行為應對經濟衰退而採取的非常規措施可能得不償失，副作用包括資產價格飆升、儲蓄回報率下降等。德國最高法院上個月裁定，歐洲央行一項較舊的資產購買計畫可能違反法律。對此，拉加德提出了反對意見。

她說：「這些措施不僅阻止了經濟陷入蕭條和通縮的狀況，而且還為支持就業和降低金融穩定風險做出了貢獻。擴大緊急資產購買計劃的決定對於避免進一步的衰退以及推動我們加快走向正常化至關重要。」

拉加德說，她有信心找到解決方案來應對德國法院的擔憂，不過她也重申歐洲央行屬於歐盟最高法院的管轄範圍，而後者已經裁定歐洲央行的量化寬鬆計劃是合法的。

她說，緊急資產購買計劃是「臨時的，有針對性的和相稱的」，該計劃顯示出央行管理委員會的「決心和準備適當調整所有手段的意願，以確保通脹朝着目標邁進」。

歐洲央行預計今年歐元區經濟將萎縮8.7%，未來幾年的通脹率將遠低於該央行設定的略低於2%的目標。

拉加德還告訴歐盟決策者，不要拖延批准規模7,500億歐元的歐洲復甦計畫，該計劃旨在幫助陷入困境的國家重建經濟。

拉加德說：「迅速實施該一攬子計劃非常重要。設定清晰的時間表將為個人、企業和金融市場帶來更多的確定性和信心」，指任何延誤都可能產生負面的溢出效應，並推高成本和融資需求。

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