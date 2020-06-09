紐約期油急挫逾3%　布油下試40美元關

投資者仍關注油市供求，國際油價周一(8日)下挫，紐約7月期油收報每桶38.19美元，跌1.36美元或3.44%；布蘭特8月期油收報每桶40.8美元，跌1.5美元或3.55%。

石油輸出國組織及其盟國(OPEC+)上周六達成協議，延長現時每日減產970萬桶的力度至7月，其佔全球供應約10%。

不過，據報道，沙特能源部長表示，沙特和其海灣盟國科威特和阿聯酋，將不會在7月額外自願減產合共每日118萬桶。

另外，Vortexa數據顯示，截至6月5日，全球在油輪上至少已滯存7天的原油儲量已升至1.777億噸，按年增280%，並且為至少2016年該數據開始以來的最高水平，較5月29日的1.6476億桶增加7.9%。

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