美股收市：納指再創新高　標指年內轉升

經濟改善迹象繼續推高大市，加上投資者憧憬美國經濟重開啟，美國股市周一(8日)急升，3大指數均以全日最高位收市。

道指收報27,575點，升461點或1.7%，連升6日；標指收報3,232點，升38點或1.2%，年內累計轉升；納指再創收市新高。收報9,924點，升110點或1.13%。

傳英國製藥公司AstraZeneca向美國同業吉利德提出收購，倘成事，可能成為醫藥業歷來最大宗併購案。吉利德股價全市升0.29%。

網購成為疫情下的贏家，RBC資本市場將網購巨人亞馬遜的目標價，由2,700美元上調至3,300美元，是華爾街最牛。亞馬遜股價收報2,524.06點，升1.65%。

Seaport Global Securities給予波音公司「買入」評級和目標價277美元，指出股價已映疫情的最壞影響。波音股價早段急升12.26%至142.76美元。

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