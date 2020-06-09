世銀警告：今年經濟恐二戰來最慘 高達1億人或陷貧困

外媒報道，世界銀行周一(8日)在其半年度《全球經濟展望》報告中表示，由於新冠肺炎疫情，全球經濟今年可能遭遇二戰以來最大幅度收縮，新興市場國家則至少60年來首次出現萎縮，恐導致收入減少，而且千萬人或陷入貧困。

世銀預期，今年全球國內生產總值(GDP)可能萎縮5.2%；新興經濟體和發展中經濟體將萎縮2.5%，是1960年有數據以來的最差表現。

報告又預期，90%以上的國家人均產出將收縮，是1870年以來最大比例。世界銀行副行長Ceyla Pazarbazioglu向外媒表示，這可能使7,000萬至1億人陷入極端貧困。

此前，世銀在1月份預期全球經濟仍有望增長2.5%。世銀周一表示，最新預測代表着150年來的第四大衰退，僅次於1914年、1930至1932年、1945至1946年。

Pazarbazioglu指，「這是1870年以來首次完全因為大流行病疫情引發衰退，並且繼續自我發酵... 鑒於這種不確定性，很有可能進一步下調展望。」

世銀表示，發達經濟體將萎縮7%，首當其衝的是歐元區，預期區內經濟萎縮9.1%。另一方面，該行預測中國今年經濟將實現增長1%，是1976年以來的最低水平；美國經濟料收縮6.1%；至於印度經濟將萎縮3.2%。

報告強調，部分醫療衛生能力有限；深度融入全球價值鏈；嚴重依賴外國融資以及廣泛依賴國際貿易、大宗商品出口和旅遊業的國家可能受到的打擊最大。

報告提出兩種可能情形，其一是疫情持續時間比預期更長，需要繼續或重新引入防疫限制，結果是今年全球經濟將萎縮近8%；其二是如果可在短期內基本取消防疫控制，則全球經濟收縮幅度將為4%，這個萎縮程度仍然是2009年全球金融危機時期的兩倍多。

世銀警告：「如果控制疫情花的時間比預期的長，或者如果金融壓力引發了一系列的違約，全球衰退將更加嚴重。」不過，世銀相信，全球經濟將在2021年反彈，預期增長4.2%。

另外，國際貨幣基金組織(IMF)將在6月24日更新其世界經濟展望。此前在4月份，IMF預測今年全球經濟萎縮3%；其首席經濟學家Gita Gopinath此後一直表示前景已經惡化。

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