信達生物與羅氏戰略合作　研發腫瘤治療產品

雙方的合作將聚焦於研究、臨床開發和商業化多個雙特異性抗體和細胞治療產品，該些產品將直接用於血液腫瘤和實體腫瘤治療。通過此戰略合作，集團將進一步提高其細胞治療發現平台並豐富其精選的獨有雙特異分子產品鏈，有望惠及更多全球患者。

根據該協議條款，Innovent HK將為其非獨家使用羅氏某些技術發現和開發2:1雙特異性T細胞抗體(TCB)和通用型CAR-T平台而支付首付款、開發和商業化里程碑付款以及產品銷售提成。Innovent HK將研發、生產和商業化這些產品。

羅氏對每個產品在中國以外地區的開發和商業化權益保留回購選擇權。如羅氏行使其全部選擇權，則將向Innovent HK支付總計1.4億美元款項，以及，如果所有產品均成功開發及商業化，支付產品開發、獲批和銷售等總計約19.6億美元的里程碑款項，此外還將支付每個產品兩位數比例的銷售提成。

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