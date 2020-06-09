【專家點評】林嘉麒：中概股回歸左右資金流

港股恒生指數由5月尾的22,967點開始，升至昨日高位的25,018點，升幅超過2,000點。暫時看6月是預期的「絕」，但不是跌得絕，是升得絕。上周五熊證重貨區介乎25,000至25,049點，相對期指張數1,057張，大部分已被收回，下一個重貨區是25,100至25,149點，約為100天線的水平。大市自2月24日以來，未曾重越100天線，假如能重上企穩，下一步就是牛熊線，即26,388點。

港股強勢與美股做好有關，尤其是受美國非農數據影響。就業情況不理想，司空見慣，惟市場新增職位由減少迅即改善至增加，就是市場意料之外。

美國就業市場職位上月出乎意料之外恢復增長，增長250.9萬份，此前預測減少750萬份，一來一回相差1,000份，失業率是16.3%，遠較20%為好。投資者都知，限制令取消代表經濟活動重啟，5月份非農數據反映就業市場逆轉，經濟情況最壞情況過去，難怪美股會升到飛天。儘管美國統計局糾正5月真實失業率是16%，但數據已過去，市場反應不大。除非統計局再弄錯，失業率不但沒有改善，而且更由增加至減少，否則不會影響投資者信心。

非農職位數據值得高興，而市場早有心理準備未來經濟活動和就業恢復到先前水平，可能需要一年或更長時間，但數據確實給了市場信心，投資者可能認為復甦之路看起來較想像中短，也更直接。值得留意的是，數字只表明美國政府的刺激計畫發揮作用，例如工資保障計畫，向陷入困境的小企業提供緊急貸款。

5月新增職位250萬份只是一個低數字，重返工作崗位的人仍屬少數，美國未來就業政策需要持續實行，皆因仍有數千萬失業人口，華府需要持續關注，不單止財政政策，聯儲局的貨幣政策亦需要持續配合。況且，5月非農職位數據的漂亮，對6月構成更大壓力，不排除日後數據稍有差池，投資者落差變得大，會反手為沽。

港股方面，眼見恒指近期表現出色，早前的陰霾似乎煙消雲散，大戶動作未見受政局、社會運動等的不確定因素所影響。港元沒有持續走弱，相反，眾多中概股回歸香港市場，港元需求大增，不單止沒有資金淨流出，金管局更連番承接美元沽盤。

要知道，在新股幫助下，市場資金暫時是充裕的，相信只要一隻接一隻的中概股回流香港上市，香港市場就不愁沒有外資，惟回流終歸有完結的一日，介時港元會否再次轉弱，暫時不得而知。詩人李白有云「人生得意需盡歡，莫使金樽空對月」。恒指短期在好友進擊下，淡友收手，作為投資者只好跟風，「好市得意需盡買，莫使現金空對市」。當然，不對路時就要轉得快，走得快！

宏滙資產管理董事及投資策略總監 林嘉麒 (作者為註冊持牌人士)

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