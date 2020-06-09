蒙牛乳業發盈警　料上半年純利按年跌45%至60%

就董事會所盡悉，上述利潤下降主因集團在2020年第一季度的以下舉措導致額外成本增加，包括集團為保證員工健康安全、正常復工復產而投入額外疫情防控費用；集團為盡快降低渠道庫存而投入額外營銷費用；集團積極承擔社會責任，向社會捐贈款物。

集團指出，2020年2至3月的銷售受到新冠肺炎疫情的影響以來，已積極採取措施應對，加大促銷力度，通過電商、O2O到家等業務，以及與生鮮電商開展密切合作，以儘快降低渠道庫存，加速恢復正常的銷售節奏。通過一系列有效措施，集團於4至5月的整體業務恢復良好，現有可比業務的營業收入較去年同期恢復雙位數增長。

於該公告日期，集團在全國的生產基地均已全面復工復產，現金流和庫存恢復到健康水平，整體運營恢復情況持續改善。

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