蒙牛乳業發盈警 料上半年純利按年跌45%至60%
2020年06月09日 07:15
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蒙牛乳業(02319)公布，根據對集團近期未經審核綜合管理帳目及董事會目前可得資料作出之初步評估，預期集團2020年上半年度現有可比業務收入(不包括君樂寶及Bellamy)較去年同期實現正增長，惟期內股東應佔利潤料按年下降45%至60%。
就董事會所盡悉，上述利潤下降主因集團在2020年第一季度的以下舉措導致額外成本增加，包括集團為保證員工健康安全、正常復工復產而投入額外疫情防控費用；集團為盡快降低渠道庫存而投入額外營銷費用；集團積極承擔社會責任，向社會捐贈款物。
集團指出，2020年2至3月的銷售受到新冠肺炎疫情的影響以來，已積極採取措施應對，加大促銷力度，通過電商、O2O到家等業務，以及與生鮮電商開展密切合作，以儘快降低渠道庫存，加速恢復正常的銷售節奏。通過一系列有效措施，集團於4至5月的整體業務恢復良好，現有可比業務的營業收入較去年同期恢復雙位數增長。
於該公告日期，集團在全國的生產基地均已全面復工復產，現金流和庫存恢復到健康水平，整體運營恢復情況持續改善。
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