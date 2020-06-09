【專家點評】海南省建自貿區　旅遊相關股受惠

六月一日，中共中央、國務院印發海南自由貿易港建設總體方案，為貫徹習近平總書記在慶祝海南建省辦經濟特區三十周年大會上的重要講話精神，落實中共中央、國務院關於支持海南全面深化改革開放指導意見要求，加快建設高水平的中國特色自由港。

海南作為中國面積最大的經濟特區，首先實行自由貿易建設是逐步探索，穩步推進中國特色自由貿易港建設的關鍵一步，在全球貿易局勢逐漸緊張的環境下，在海南建設自由貿易港，是推進高水平開放，建立開放型經濟新體制的基本要求；是深化市場化改革，打造法治化、國際化、便利化營商環境的迫切需要；是貫徹新發展理念，推動高質量發展，建設現代化經濟體系的戰略選擇，是支持經濟全球化，構建共同利益的實際行動。

《方案》指出，海南自由貿易港建設借鑑國際經驗，體現中國特色，符合海南省的定位，突出改革創新，堅持底綫思維，制度設計方面，分為下列十一個方面：貿易自由便利、投資自由便利、跨境資金自由流動便利、人員進出自由便利、運輸往來自由便利、數據安全有序流動、現代產業體系、稅收制度、社會治理、法治制度、風險防範。

《方案》提出，對海南自貿港建設發展目標分為三個階段：分別為到2025年初步建立以貿易自由便利和投資自由便利為重點的自由貿易港政策體系，到2035年自由貿易港制度體系和運作模式要更加成熟，到本世紀中葉要全面建成具有較強國際影響力的高水平自由貿易港。

從長期的角度看來，海南自由貿易港有望成為中國開放型經濟高地，在總體建設方案落地後，預計將不斷有細則出台支持，在可持續政策下，海南板塊將來長期投資機會，可關注海南旅遊相關股、海南本地企業、交通運輸板塊以及當地金融業等。

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